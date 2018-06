Factcheck: 'Slechts 1 procent van alle werknemers in een landschapskantoor kan zich concentreren'

'Werk je ook in een landschapskantoor?' Wij wel, dachten we bij het lezen van die vraag op de website van Radio 1. 'Dan hebben we minder goed nieuws voor jou. De kans dat je je in zo'n open ruimte kan concentreren is amper 1 procent. 1 procent? Die triestige conclusie komt uit een onderzoek van een Londense managementconsultant.'

...