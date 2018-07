Euthanasievraag bejaarden vaker ingewilligd, aantal verzoeken stijgt verder

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag. De stijging is globaal, maar doet zich zeker ook voor bij 80-plussers, ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, of die een andere aandoening hebben dan kanker.

Het doctoraal onderzoek van Sigrid Dierickx, verbonden aan de onderzoeksgroep Zorg rondom het Levenseinde (UGent en VUB), bevestigt dat 80-plussers iets vaker naar euthanasie vragen en dat hun vraag vaker wordt ingewilligd dan vroeger. 'In 2007 werd maar 30 tot 40 procent van de verzoeken tot euthanasie van ouderen ingewilligd', zegt Dierickx. 'In 2013 komen ze op nagenoeg hetzelfde niveau als alle anderen.'

Opvallend is dat er bijna geen verzoeken meer zijn die om redenen extern aan de patiënt worden geweigerd, zoals 'principiële bezwaren' van de arts, of vrees voor juridische gevolgen, of vanwege institutionele redenen. Dat aandeel daalt van 23 procent in 2007 naar slechts 2 procent in 2013.