Eric Goeman, bezieler van Gentse Feestendebatten, zet stap terug

Eric Goeman stond mee aan de wieg van de Prijs voor de Democratie en staat in de Arteveldestad onder meer bekend als de man achter de Gentse Feestendebatten. Die zijn dit jaar al aan hun 29e editie toe, al zal dat zonder Goeman zijn. 'Wegens fysiek en mentaal volledig opgebrand zie ik me verplicht te verzaken aan het modereren van de Gentse Feestendebatten,' zo kondigt hij zelf aan via Facebook. Zware pijnstillers, antidepressiva, en fysieke en mentale aftakeling zijn niet te combineren met de stress die de debatten met zich meebrengen, klinkt het.

De moderatie wordt dit jaar overgenomen door 'solidaire kameraden', al is het voor Goeman weliswaar geen definitief vaarwel: 'want de Gentse Feestendebatten zijn als een kind dat ik koester.' In 2019 wil hij graag terugkomen om waardig afscheid te nemen van wat hij zijn 'kritisch monument' noemt. Zaterdag worden de debatten officieel geopend door burgemeester Daniël Termont.