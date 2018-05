'Elke job van leerkracht erkennen als zwaar beroep is onverstandig'

Voor Open VLD is de erkenning als zwaar beroep enkel voor leraren kleuteronderwijs een oplossing. Dat zegt onderwijsspecialiste Ann Brusseel in reactie op het akkoord tussen Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) en de vakbonden. Elke job van leerkracht erkennen als zwaar beroep noemt ze duur en onverstandig.

Volgens de liberale overheidsvakbond VSOA staan alle onderwijsjobs, uitgezonderd die in het hoger onderwijs, op de lijst met zware beroepen. Open VLD gaat niet akkoord. 'Ik ben boos dat elke lerarenjob wordt weggezet als zwaar beroep', zegt Vlaams parlementslid Ann Brusseel. 'Het wordt nu nog moeilijker om jongeren warm te maken voor het beroep. De uitstroom van oudere leerkrachten is nu al problematisch, omdat er een tekort is aan bepaalde profielen.' Als de job van leraar zwaar is op 59 jaar, is ze dat ook op 49 en 39 jaar, vindt Brusseel. 'Een goede directeur bekijkt hoe hij de lessen goed kan verdelen', zegt ze. 'De loopbaan moet diverser worden om het beroep draaglijk te houden. Een leraar die niet meer fulltime kan lesgeven, kan bijvoorbeeld mentor worden van jonge collega's, zich bezighouden met leerlingenbegeleiding of deeltijds docent worden in de lerarenopleiding. De vlakke loopbaan moet worden doorbroken.' Het lijkt alsof de discussie over de lerarenloopbaan nu is afgesloten, maar dat is zeker niet zo, besluit Brusseel.