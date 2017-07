Ecolo gaat deze zomer niet meer samenzitten met andere partijvoorzitters

De Franstalige groenen willen 'We stappen uit de logica van de partijvoorzitters. Nu is het de bedoeling om vooruitgang te boeken met teksten in het parlement', zegt een woordvoerster van de partij. De groenen maken zoals bekend een punt van goed bestuur.

Ze zullen nu het parlementair reces gebruiken om een stand van zaken op te maken, hun voorstellen te herformuleren of nieuwe voorstellen te doen. Nadien kan opnieuw vergaderd worden, maar dan wel om parlementaire meerderheden te zoeken, luidt het. 'Vanaf september kan het bewegen.'