Duizenden Facebook-likes voor CD&V uit India

Knack haalde de Facebookpagina's van de Vlaamse partijen door FBlikecheck.com, dat analyseert uit welke landen de likes afkomstig zijn. Bij CD&V waren die resultaten opvallend: van de 35.752 Facebook-likes, zijn er slechts 18.811 uit België. India levert er bijna 10.300, en de christendemocraten blijken ook in Afrikaanse landen een paar honderd fans te hebben.

Communicatiedirecteur bij CD&V Tom Schiettecat benadrukt in Knack dat zijn partij geen likes kocht. Volgens hem gaat het om een verkeerd gelopen campagne. 'We hebben naar aanleiding van de verkiezingen gemerkt dat we een achterstand hadden op sociale media. Daarom hebben we daar extra mensen en budget op gezet om ons te versterken, maar we hebben niet betaald voor click farms', klinkt het. Schiettecat geeft wel toe dat er acties zijn opgezet met gesponsorde posts naar specifieke doelgroepen, en dat de partij op een bepaald moment heeft vastgesteld dat er bij een bepaalde actie een aantal posts internationaal zijn opgepikt. Dat was 'niet de bedoeling', benadrukt de communicatiedirecteur.

Het ging om twee gesponsorde posts in het Engels, in beide gevallen om standpunten van Antwerps lijsttrekker en vicepremier Kris Peeters over de Antwerpse haven of de diamantsector. 'We hebben gezien dat het bericht werd opgepikt op de Indiase markt, vooral omdat we hebben gemikt op mensen met interesse in de haven en de diamantsector. Intussen hebben we intern betere afspraken gemaakt en sinds kort worden de Indiase volgers geleidelijk van onze pagina gehaald.'

'Het zou kunnen dat CD&V in India razend populair is, en dat is dan mooi meegenomen", reageert Peeters in De Ochtend op Radio 1. 'Maar als dat fake likes zijn dan moeten we daar natuurlijk paal en perk aan stellen, en dat zal ook gebeuren heb ik begrepen.' Uit het onderzoek van Knack blijkt overigens dat alle Vlaamse partijen betalen voor gesponsorde posts, en dus niet alleen CD&V.