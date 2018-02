Dossier Deradex: 'Ze creëren een Champions League voor radicale islamisten'

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was danig uit zijn hum toen Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) enkele weken geleden als een volleerd oppositieleider onder zijn duiven schoot. De liberale senator had een document gelekt dat hem onbedoeld in de schoot was gevallen. De inhoud was pikant: de hoogbeveiligde gevangenisafdelingen voor geradicaliseerde gedetineerden, bekend als Deradex, zijn zo lek als een mandje. Gevangenen zouden versleuteld kunnen communiceren met medestanders in Syrië en Irak, en er werden al verboden wapens aangetroffen. Zwaar overdreven en uit de context gerukt, antwoordden Geens en de betrokken instanties.

