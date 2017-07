De Vlaamse milieudossiers: 'Vlaanderen parkeert de rechtsstaat eventjes aan de kant'

Plastic wegwerpzakjes zijn een ramp voor het milieu. Ze kunnen als zwerfvuil in de oceaan eindigen, waar plastic een drama is voor het leven. Terwijl Afrikaanse landen ze zonder veel omhaal verbieden, slaagt Vlaanderen daar niet in. Het totaalverbod dat de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) in februari aankondigde, werd begin deze maand gekelderd door coalitiepartner Open VLD. Die neemt, zei viceminister-president Bart Tommelein, 'liever maatregelen samen met de sector'. Onze regio wordt binnenkort de enige in ons land waar je nog wegwerpzakjes kunt krijgen.

