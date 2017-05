De Backer "verbolgen" over actie arbeidsinspectie bij zoontje dat ouders helpt

"Dat kinderen occasioneel meehelpen - thuis of in de zaak van hun ouders als er iets speciaal te doen is - is heel normaal. Het is zelfs deel van hun opvoeding", reageert Philippe De Backer. "Dergelijke controles zijn geen prioriteit van de sociale inspectiediensten. Het aanpakken van échte kinderarbeid, sociale dumping en zwartwerk zijn dat wel."

De Backer benadrukt dat de sociale inspectiediensten "schitterend werk leveren in de strijd tegen sociale dumping en mensenhandel". "Maar hier is de letter en niet de geest van de wet toegepast", hekelt hij. Om uitschuivers in de toekomst te vermijden, zet de liberale staatssecretaris in op een charter tussen ondernemers en inspectiediensten. "De werkgevers die ter goeder trouw handelen, worden ontzien. De inspecteurs zullen coachend kunnen optreden om bedrijven te helpen om de - soms complexe - regels toe te passen", aldus nog De Backer. "Investeren in opleidingen voor inspecteurs, en respectvol omgaan met eerlijke ondernemers is een prioriteit van de hervorming van de sociale inspectiediensten. De inspecteurs krijgen duidelijke prioriteiten mee."

In Het Belang van Limburg verduidelijkt Philippe Vanden Broeck van de dienst Toezicht op Sociale Wetten dat thuis het gras afrijden of werken op een schoolfeest zonder problemen kan. Daarnaast laat de wet op kinderarbeid nog uitzonderingen toe, zolang op voorhand een aanvraag is ingediend. Vorig jaar gebeurde dat in totaal 5.636 keer voor kinderen jonger dan vijftien. Niettemin zijn ook 27 overtreding vastgesteld, wat geleid heeft tot 16 pv's. "Tijdens controles zijn onze inspecteurs bijvoorbeeld al gestoten op een kind van 9 jaar dat op een zaterdagavond aan het werk was in een frituur", verduidelijkt Vanden Broeck nog in de krant.

De Backer lanceerde op twitter intussen de hashtag #helpenisnormaal, via dewelke heel wat liberale en andere twitteraars ervaringen uit hun kindertijd delen.