Dankzij Di Rupo wordt Magnette in 2019 voorzitter van een irrelevante partij

Al meer dan twee maanden zit Wallonië in een diepe institutionele crisis. Met één persconferentie trok CDH-voorzitter Benoît Lutgen op 19 juni een kruis door drie regeringen - de Waalse, de Brusselse en de Franstalige gemeenschapsregering - zonder vooraf de alternatieven afgetoetst te hebben bij de andere partijen. In de Waalse gewestregering is intussen dan wel een nieuw kabinet CDH-MR geïnstalleerd, maar zowel in Brussel als de Franstalige gemeenschap kreunt de besluitvorming onder de politieke onzekerheid.

...