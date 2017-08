Cijfers over besmette eieren vrijgegeven: concentraties ver onder Europese grenswaarde

Wat gisteren al door de bevoegde ministers werd gecommuniceerd, is nu bevestigd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: de fipronilwaarden in de besmette eieren in ons land liggen ver onder de Europese grenswaarde. Er is met andere woorden geen gevaar voor de voedselketen.