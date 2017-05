CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi verhuist naar Vilvoorde

De 28-jarige Sammy Mahdi wordt gezien als een van de opkomende talenten bij de Vlaamse christendemocraten. Hij is nationaal voorzitter bij JONGCD&V en was daarnaast ook voorzitter van CD&V in Molenbeek.

In Vilvoorde komt hij terecht in het team van Peter Van Kemseke.

Uitdagingen

'Ik ben heel blij om in Vilvoorde mee de uitdaging te kunnen aangaan het groot potentieel jong geweld in Vilvoorde aan te spreken', aldus Mahdi in het persbericht. 'Ik verhuis maar een paar kilometers verderop. Er zijn een aantal gedeelde uitdagingen met Molenbeek, waarvan de leefbaarheid wat mij betreft één van de belangrijkste is. De voormalige industriestad kan wat zuurstof gebruiken, in het belang van het welzijn van de inwoners en om de stad weer wat aantrekkelijker te maken. Ook het belang van het Nederlands en het stimuleren van de lokale handel zijn heel herkenbaar.'

Mahdi laat Brussel naar eigen zeggen in goede handen achter. 'Brussel is een kweekvijver van talent. Met voorzitter Benjamin Dalle ziet de toekomst er meer dan rooskleurig uit', klinkt het.

Kemseke is naar eigen zeggen blij met de komst van Mahdi. 'Vilvoorde is een van de snelst groeiende steden in Vlaanderen en een kwart van de inwoners is jonger dan 18. Het beleid loopt nog wat achter, maar als we alle jeugdige energie in Vilvoorde kunnen mobiliseren, heeft deze stad een geweldige toekomst.'

'Ik ben er zeker van dat Mahdi zich in onze jonge ploeg snel als een vis in het water zal voelen. De voorbije jaren hebben we het water ververst, er zit opnieuw veel zuurstof in ons CD&V-team, dat nu even divers is als onze stad zelf.'