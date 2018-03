Catherine de Zegher tijdelijk geen directrice meer van MSK in Gent

Catherine de Zegher is tijdelijk door het MSK in Gent aan de kant geschoven als directrice. Dat heeft de raad van bestuur van het Gentse museum woensdagavond met onmiddellijke ingang beslist. De maatregel is genomen tijdens een geheime stemming met 10 ja-stemmen en 2 nee-stemmen. Dat meldt Gents schepen van Cultuur Annelies Storms.

De Zegher blijft geschorst tot een externe audit duidelijkheid brengt over het vooronderzoek naar de controversiële kunstwerken.

De voorbije dagen kwam het Gentse Museum voor Schone Kunsten onder kritiek na aanhoudende geruchten over de echtheid van een 20-tal Russische avant-gardestukken van de Toporovski-collectie, die sinds oktober in het museum werden geëxposeerd.

Ook over de omstandigheden van de restauratie van het belangrijke erfgoed Lam Gods zijn woensdagavond vragen gesteld. Maar de beslissing over de Zegher is vooral ingegeven door de twijfels rond de Toporovksi-stukken.

Woensdagmiddag bracht Belga aan het licht dat het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium enkele jaren geleden bovendien benaderd werd door Toporovski om andere Russische avant-gardewerken aan een onderzoek te onderwerpen. Het onderzoek deed ook toen vragen rijzen over de authenticiteit, en Toporovski verschafte nooit duidelijkheid.

'Het gaat niet om de stukken die door het museum zijn tentoongesteld, maar we hadden dat graag geweten', zegt Storms daarover.

Het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz wenst voorlopig niet te reageren op die nieuwe elementen.