Catalaanse ex-ministers: Europese aanhoudingsbevelen niet uitvoerbaar, zegt Brusselse raadkamer

De raadkamer heeft de vordering van het Brusselse parket gevolgd.

Zowel het parket als de raadkamer is van oordeel dat de EAB's niet uitvoerbaar kunnen worden verklaard omdat ze niet gebaseerd zijn op een Spaans nationaal aanhoudingsbevel.

De drie Catalaanse ex-ministers en hun advocaten tonen zich zeer tevreden over de beslissing van de raadkamer.

Vervolgd

Meritxell Serret, Antoni Comin en Lluis Puig worden samen met de vroegere minister-president Carles Puigdemont en Clara Ponsatí i Obiols in Spanje vervolgd voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar.

De Spaanse rechter had tegen hen EAB's uitgevaardigd nadat de vijf in Madrid niet voor de rechter waren verschenen. Die EAB's werden op 5 december ingetrokken, maar op 23 maart vaardigde een Spaanse onderzoeksrechter dan nieuwe EAB's uit.

Op 5 april boden de drie Catalaanse politici zich aan bij de federale gerechtelijke politie in Brussel, waar ze van hun vrijheid werden beroofd. Nadat de Brusselse onderzoeksrechter de drie betrokkenen had gehoord en het dossier van de Europese aanhoudingsbevelen had bestudeerd, werden de Catalaanse politici vrijgelaten onder voorwaarden.

Op 18 april verschenen de drie een eerste maal voor de raadkamer, maar toen werd de behandeling van het dossier uitgesteld omdat het Belgische gerecht aan het Spaanse gerecht bijkomende informatie had gevraagd, en om partijen toe te laten schriftelijke conclusies uit te wisselen.