Brusselse regering-Vervoort vraagt vertrouwen van parlement

In zijn verklaring maakte minister-president Rudi Vervoort (PS) een stand van zaken op van wat de Brusselse regering in drie jaar bereikt heeft. Het werk is echter nog niet af: 'We hebben nog veel te doen voor de Brusselaars. Mijn voltallige regering blijft zich bewust van de uitdagingen. Zij is nog altijd zeer gedreven om het project dat wij vorm hebben gegeven, uit te voeren en dat zal zo blijven. In weer en wind.'

Rudi Vervoort verwees naar de onverwachte problemen waarmee de Brusselse regering geconfronteerd werd: de aanslagen en de politieke crisis in Franstalig België van afgelopen zomer nadat CDH-voorzitter Benoît Lutgen had aangekondigd niet meer met de PS te willen besturen in Wallonië, Brussel en de Franse gemeenschap. Enkel in Wallonië lukte dat, in Brussel en de Franse gemeenschap blijft de huidige meerderheid aan de macht.

Vervoort citeerde in zijn toespraak gewezen CDH-kopstuk Philippe Maystadt, die in een interview aangaf dat de Brusselse en Franse gemeenschapsregering na de mislukte coalitiewissel hun werk moeten voortzetten. 'Daarom vraagt deze regering het vertrouwen van het Brussels Parlement', aldus de minister-president.

Aangezien er 48 uur moet zitten tussen de indiening van een motie van vertrouwen en de stemming erover, besliste parlementsvoorzitter Charles Picqué dat het parlement ook woensdag een korte plenaire vergadering zal houden om 14 uur om over de motie te stemmen.