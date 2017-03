Brussels parket onderzoekt Panama Papers

Dat bevestigt de woordvoerder van het parket, Xavier Dellicour, die "in het belang van het onderzoek" verder geen commentaar kwijt wil. Volgens welingelichte bronnen zijn de speurders van de gespecialiseerde antifraudedienst van de federale politie er vooral op uit "tussenpersonen" te ontmaskeren die constructies voor Belgen opzetten, schrijft De Tijd donderdag.

In België waren zeker 117 advocaten, vermogensbeheerders en andere adviseurs betrokken bij fiscale constructies op in belastingparadijzen voor hun cliënteel. En in het Groothertogdom Luxemburg hielpen 76 verschillende kantoren Belgen aan meer dan driehonderd constructies via Panama of andere exotische oorden.

Het speurwerk naar de Belgische tussenpersonen achter de Panama Papers-constructies is geen sinecure voor het gerecht. De speurders hebben geen toegang tot de 11,5 miljoen gelekte bestanden, bedrijfspapieren en mails die de onderzoeksjournalisten konden bestuderen. Ze kunnen zich enkel baseren op de data die het internationaal consortium ICIJ op zijn website bekendmaakte. Dat verklaart waarom ze nog maar een driehonderdtal Belgen konden ontmaskeren. Er zouden ook meer dan 50 adviseurs zijn geïdentificeerd.