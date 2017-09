Belgische kerncentrales: 'Ik zie niet in hoe de Duitse bevolking beschermd kan worden als het fout loopt'

Het Duitse magazine Der Spiegel bracht aan het licht dat er in al 1975 scheurtjes werden vastgesteld in de reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3. 'De grenzen van het fatsoen voorbij', oordeelt Oliver Krischer, waarnemend fractievoorzitter en parlementslid in de Duitse Bundestag voor Bündnis 90/Die Grünen.