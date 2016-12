Beke: 'N-VA zoekt de grenzen van het politiek fatsoen op'

De voorzitter van CD&V blikt in De Tijd tevreden terug op het afgelopen jaar. In de krant haalt hij een aantal verwezenlijken van de regering aan zoals de hervorming voor meer wendbaar en werkbaar werk en de maatregelen die de federale regering heeft genomen om te vermijden dat de Belgische loonkostenhandicap tegenover de buurlanden niet groter wordt (de hervorming van de wet van 1996). Al vindt hij het spijtig dat sommige partijen, zoals N-VA, ervoor zorgen dat de bevolking blind blijft voor die ingrijpende hervormingen.

"Op een moment dat wij dergelijke beslissingen nemen voert een partij een campagne tegen wereldvreemde rechters en neemt ze de rechtsstaat op de schop. Dat maakt dat niet kan worden gescoord, dat de resultaten onzichtbaar blijven en dat het ongenoegen toeneemt. En dat is bijzonder jammer", aldus Beke.

De voorzitter wil naar eigen zeggen niet te veel reageren op de uithalen van de Vlaams nationalisten: "Negen op de tien keer reageer ik niet op een boude stelling. Maar als ze erover gaan en de grenzen van het fatsoen worden overschreden, tonen we wel waar voor ons de grens ligt."

Nog een aantal diepgaande hervormingen

Beke hoopt dat het gekibbel binnen de federale regering geen strobreed in de weg gaat leggen voor een aantal diepgaande hervormingen die nog op de agenda staan de komende jaren. Hij verwijst daarbij naar de hervorming van de vennootschapsbelasting, de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen en het aanmoedigen van investeringen. "Het zou een ongelooflijke stommiteit zijn als ze daar twee verloren jaren van gaan maken", klinkt het.

CD&V blijft hoe dan ook vasthouden aan een meerwaardebelasting op aandelen. Volgens de voorzitter is het voorstel van zijn partij niet zo ingrijpend als sommige denken. "We zullen, in tegenstelling tot wat minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) beweert, niet aan het spaargeld van haar mama zitten. En wie zijn aandelen lang bijhoudt, betaalt minder of zelfs niets", benadrukt Beke in de krant.

Tot slot haalt hij uit naar de partijen die aan politiek doen met de komende verkiezingen in het achterhoofd. "Wie zich laat doen door peilingen, komt in een permanente verkiezingscampagne terecht en daar verslikt een partij zich vroeg of laat in. In godsnaam, de verkiezingen zijn pas in 2019."