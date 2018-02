'Beeld je eens in dat Dutroux je buurman wordt!'

'Is het normaal om te vechten om Dutroux vrij te krijgen?' Jean-Denis Lejeune raakt niet uitgepraat over zijn verontwaardiging. Op onze vraag las hij het boek van Bruno Dayez. Hij accentueerde er talrijke passages in, maar eens het boek uit, kan hij geen begrip opbrengen voor het initiatief van de advocaat die de moordenaar van zijn dochter Julie wil vrijlaten en de zaak gebruiken om een debat te openen over het gevangenissysteem.

