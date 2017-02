Bart Somers beste burgemeester ter wereld: 'Europees rolmodel voor integratie'

Bart Somers (Open Vld) heeft de World Mayor Prize 2016 gewonnen, en wordt ze de beste burgemeester ter wereld. Hij wordt door de organisatoren van de prijsuitreiking geloofd al seen 'stedelijk leider die getoond heft dat mensen van vele verschillende landen en culturen elkaar tegemoet kunnen komen en trotste inwoners kunnen zijn.'

Wolfgang Müller, burgemeester van het Duitse Laht, en de Atheense burgervader Georgios Kaminis vervolledigen het podium. Alle drie worden ze geroemd om hun inzet in de integratie van migranten en het opnemen van asielzoekers en vluchtelingen in hun gemeeenschappen. Daardoor zijn ze 'Europese rolmodellen' geworden, zo klinkt het in een persbericht.

Mechelse transformatie

De organisatie strooit werpt volop bloemetjes naar Somers. 'Sinds hij in 2001 burgemeester werd', heeft hij een ietwat verwaarloosde stad getransformeerd in een van de meest geliefde plaatsen België. Tegelijk is Mechelen een rolmodel geworden voor integratie. Inwoners van Noord-Afrikaanse origine worden worden erkend en zien ook zichzelf als volwaardige inwoners van Mechelen,' zo staat te lezen.

De World Mayor Prize wordt om de twee jaar uitgereikt door de in Londen gebaseerde internationale denktank City Mayors Foundation, om het ambt van burgemeester in de kijker te plaatsen. De onderscheiding is bedoeld voor een burgemeester die 'uitzonderlijke bijdragen levert aan zijn gemeenschap en wiens visie op stedelijk samenleven relevant is voor steden over de hele wereld'. Tijdens deze editie werd er speciale aandacht geschonken aan het thema vluchtelingen.