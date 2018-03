Arco hypothekeert beursgang van Belfius: Europa blijft bij bezwaren

'De indicaties zijn niet zo positief,' geeft een regeringsbron toe. De gedeeltelijke beursgang van Belfius moet, volgens de kalender die de regering zichzelf oplegde, ten laatste begin volgende week opgestart worden. Wat Belfius betreft, staat alles klaar. Er moet maar op de knop gedrukt worden om alles in gang te zetten, klinkt het. Maar de bank sleept de erfenis van Arco met zich mee, en op politiek niveau is de beursgang op vraag van CD&V gekoppeld aan een oplossing van dat dossier. Die oplossing is nog steeds niet in kannen en kruiken.

...