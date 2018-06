Amper geld gestort in Europees Afrikafonds, De Croo wil eerst evaluatie

De Europese leiders richtten in 2015 een fonds op dat de vluchtelingenproblematiek aan de basis moest aanpakken. Het Afrikafonds focust op de Hoorn en de Sahel, en moet er de werkloosheid, armoede en onderwijsachterstand aanpakken.

Maar het fonds van 3 miljard euro bestaat volgens De Morgen vooral uit gerecycleerde middelen. De bijdrage van België bedraagt 10 miljoen euro, iets minder dan Tsjechië en Polen.

Volgens minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) doet ons land op nationaal vlak al erg veel voor de regio en moet dus niet alleen naar het Europees fonds gekeken worden. 'België investeert meer dan 45 miljoen euro per jaar in de Sahel. Je moet naar de totaliteit kijken en niet enkel naar dat Europees instrument', zegt hij in 'De Ochtend'. 'Het is een beetje dwaas om de inspanning van een land alleen te beoordelen op basis van dat fonds en voorbij te gaan aan de andere zaken die we doen.' Nog volgens De Croo is ons land trouwens een 'gemiddelde bijdrager' aan het Europees Afrikafonds.

Vooraleer hij extra geld in het Afrikafonds pompt, wil de minister eerst een evaluatie van de impact op het terrein. 'Ik ben niet tegen een Europees fonds, maar voor men bijkomende middelen vraagt wil ik een evaluatie vragen van de impact. Dat vraag ik ook van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.'