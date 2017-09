Amnesty vindt Soedanese identificatieteams 'bijzonder problematisch'

Amnesty wijst er op hoe erg het gesteld is met de mensenrechtensituatie in Soedan, waar politie en inlichtingendiensten een ijzeren greep op de samenleving hebben. 'Er heerst een diepgewortelde cultuur van straffeloosheid onder de veiligheidsdiensten, die er niet voor terugschrikken om burgers te folteren en mishandelen', stelt de organisatie.

Bovendien heeft Amnesty in 2016 getuigenissen onderzocht van Soedanezen die verklaren dat ze na een gedwongen terugkeer uit Jordanië gearresteerd, mishandeld en gefolterd zijn door de Soedanese autoriteiten.

'Gezien de situatie in het land is het ontoelaatbaar om Soedanezen die afkomstig zijn uit de conflictgebieden terug te sturen', zegt Eva Berghmans, asielexpert van Amnesty International Vlaanderen. 'Soedanezen uit andere regio's van het land die ernstige mensenrechtenschendingen dreigen te ondergaan, zoals bijvoorbeeld opposanten of dissidenten, kunnen evenmin worden teruggebracht. De Belgische overheid moet hoe dan ook een individuele en grondige analyse van elke persoonlijke situatie uitvoeren vooraleer er mensen teruggebracht worden naar Soedan'.

Problematisch

Dat België samenwerkt met Soedanese identificatieteams is 'bijzonder problematisch', aldus de organisaties, omdat de Soedanese autoriteiten verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen. Uitgerekend met die overheid individuele informatie uitwisselen over Soedanezen die mogelijk op de vlucht zijn voor vervolging en geweld in hun thuisland, is dus zeer riskant. Het kan de betrokken personen en hun familieleden in gevaar brengen bij een eventuele terugkeer.

'Bovendien is de loutere confrontatie met een officieel identificatieteam een akelige ervaring voor Soedanezen met legitieme claims op asiel. Het kan hen ervan weerhouden om internationale bescherming te zoeken, uit vrees voor consequenties voor zichzelf en hun familie. Dit gaat in tegen de geest van het Vluchtelingenverdrag, dat juist tot doel heeft mensen te beschermen tegen hun vervolger. Wij vragen dan ook aan de staatssecretaris om deze samenwerking met Soedan onmiddellijk stop te zetten,' zegt Berghmans.