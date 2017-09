PS wil debat in plenaire Kamer over Francken en Soedanese delegatie

Oppositiepartij PS wil dat de plenaire Kamer een debat houdt over de Soedanese delegatie die in ons land de Soedanezen onder de migranten in het Maximilaanpark moet helpen identificeren. De Franstalige socialisten zijn niet te spreken over dat initiatief van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om samen te werken met het Soedanese regime. Ze willen uitleg van premier Charles Michel (MR).

PS-Kamerlid Julie Fernandez-Fernandez krijgt naar eigen zeggen 'koude rillingen' van de informatie over de Soedanezen. 'We zouden dus de hulp vragen van een land waar duizenden mensen wegvluchten om die mensen te identificeren en terug te sturen? Bijsturen zal niet voldoende zijn. De premier moet meteen na zijn terugkeer uit New York tekst en uitleg komen geven over 'het geval Francken'. We willen ook weten of dit initiatief overlegd is met de Belgische diplomatie, dan wel persoonlijk is'.

Fernandez-Fernandez zegt dat de 'uitschuivers' van Francken 'niet meer te tellen zijn': 'zijn uitspraken op de rand van xenofobie en racisme, zijn filmpjes met twijfelachtige humor en zijn provocerende houding verzachten de maatschappij niet, ze zorgen voor verdeeldheid.'

'Geen geheim agenten'

Volgens Francken is er 'niets uitzonderlijks' aan het akkoord met Soedan om een identificatiemissie te sturen naar Brussel. De Soedanese diplomaten zijn ook geen geheime agenten, benadrukte hij.

Francken, momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de VN, reageert kalm op de commotie. 'We doen het net als vele andere Europese landen, met veel Afrikaanse staten. Zoiets met Soedan ondernemen is niet uitzonderlijk, dat gebeurt bijna elke week', verklaarde hij. De missie bestaat volgens de staatssecretaris uit drie ambtenaren van het Soedanese ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Ze zijn gescreend door de Belgische inlichtingendiensten, en het zijn geen geheime agenten', benadrukte Francken.