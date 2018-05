'Als Tommelein echt in het belang van Oostende handelt, kan hij beter minister blijven'

Voor het eerst in decennia worden het spannende verkiezingen in Oostende. De SP.A is niet langer incontournable, en heeft zich omgedoopt tot een Stadslijst. Open VLD'er Bart Tommelein maakt de meeste kans om Johan Vande Lanotte te vervangen. Een gesprek met Vande Lanotte.