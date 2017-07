Advocaat Walter Van Steenbrugge: 'De geestelijken kozen hun prooien zorgvuldig uit'

Meester Walter Van Steenbrugge weet het nogal zeker: in het dossier over seksueel misbruik binnen de kerk is het meest perverse nog altijd ongezegd. Met zijn kantoor kreeg hij zopas gehoor bij het Europees Hof in Straatsburg. 'Het wordt een uitputtingsslag, maar we gaan tot het uiterste.'