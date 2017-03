Acht op tien chauffeurs met glas te veel op zijn mannen

Als een bestuurder wordt betrapt op rijden onder invloed van alcohol of op een inbreuk met het rijbewijs, gaat het in ruim acht op de tien gevallen om een man. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), waarover de kranten van Mediahuis berichten.

Bij 83 procent van de overtredingen wegens rijden onder invloed van alcohol zat een man achter het stuur, net als bij 84 procent van de inbreuken met een rijbewijs (zoals achter het stuur kruipen ondanks een rijverbod of rijden zonder rij­bewijs), blijkt uit de statistieken die door Kamerlid Sabien ­Lahaye-Battheu (Open Vld) werden opgevraagd. Bij bestuurders die werden betrapt op rijden onder invloed van drugs, ging het zelfs om 94 procent.

'Mannen zijn nu eenmaal grotere verkeersovertreders dan vrouwen', zegt Stef Willems van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). 'Of het nu gaat over het gebruik van verdovende middelen, een gsm, het niet dragen van de gordel of om te snel ­rijden: mannen zijn sneller geneigd zichzelf te overschatten en machogedrag te vertonen.'