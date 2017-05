Abou Jahjah en Koç (ex-sp.a) starten gezamenlijk politiek project

Een naam heeft de partij voorlopig nog niet - die wordt pas in september bekend gemaakt. Dan moet ook duidelijk worden welke mensen hun schouders mee onder het project zetten en met welke thema's de partij naar de verkiezingen trekt. 'Vandaag willen we laten weten dat we de handen in elkaar slaan,' klinkt het.

Geen 'allochtonenpartij'

Abou Jahjah zegt zich niet te willen spiegelen aan de Nederlandse partij DENK, die zichzelf als allochtonenpartij in de markt zetten. 'Dat is een eigen project, met een eigen dynamiek en een andere context. De vergelijking met DENK doet onrecht aan de realiteit.'

'De oprichting van onze partij komt er natuurlijk wel in een context van verzet tegen islamofobie, racisme en discriminatie. Dat valt niet te ontkennen, en daar willen we duidelijk over zijn. De essentie is dat we een politiek alternatief willen bieden waar behoefte aan is. We vertrekken vanuit de realiteit in Brussel en Vlaanderen, we willen geen copycat spelen.'

Integratie en migratie zullen speerpunten vormen voor het project, maar 'het gaat niet alleen daarover. Het gaat net over het feit dat men nog altijd bezig is met een migratiediscours. Het gaat ons om het gebrek aan volwaardig burgerschap in deze maatschappij, om het feit dat je gevraagd wordt om te integreren terwijl niemand kan definiëren wat dat betekent. Ook andere thematieken die alle burgers aanbelangen, willen we aanpakken. Mensen moeten in een goede maatschappij kunnen leven en werken.'

'De ambities zijn 'heel groot, maar we nemen het one step at a time.' De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn de eerste test voor de partij, klinkt het bij Abou Jahjah 'Daar willen we serieuze resultaten boeken in alle grote steden en gemeentes in Vlaanderen en Brussel. We hebben er veel vertrouwen in dat dat zal lukken.'

De samenwerking komt er niet geheel onverwacht. Beide oprichters hadden al laten uitschijnen met een eigen politiek project te willen komen dat vooral voor mensen met een allochtone achtergrond een alternatief wil bieden. Nu slaan ze dus de handen in elkaar.

Niet onverwacht

Ahmet Koç was tot vorige zomer lid van sp.a, maar moest zijn koffers pakken na een reeks opruiende uitspraken over Turks president Erdogan en de Gülen-beweging. Velen beschuldigen Koç ervan mee verantwoordelijk te zijn voor de rellen die in Beringen losbraken na de mislukte staatsgreep in Turkije.

Dyab Abou Jahjah is dan weer roerganger bij de activistische beweging Movement X. In 2003 deed Abou Jahjah al eens een gooi naar politiek succes, maar dat draaide uit op een sisser. Hij was ook lange tijd opiniemaker voor De Standaard.