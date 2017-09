Aantal verkeersdoden met 13 procent gedaald in eerste helft van het jaar

Volgens de verkeersveiligheidsbarometer van VIAS Institute (de opvolger van het BIVV) zijn er in de eerste zes maanden van dit jaar 230 verkeersdoden gevallen op de Belgische wegen. Dat is een daling met dertien procent in vergelijking met de 264 doden in dezelfde periode in 2016. Nooit eerder vielen er in de eerste helft van het jaar minder doden in het verkeer.

De daling is het sterkst in Vlaanderen, waar het aantal verkeersdoden met zowat een vijfde terugliep: van 141 naar 113.

Reacties

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) spreekt in een reactie van 'ongelooflijk hartverwarmend' nieuws. 'De nieuwe cijfers zijn voor mij een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ik krijg vaak kritiek als ik met een onpopulaire maatregel kom, zoals de vele extra trajectcontroles of de hervorming van de rijopleiding. Maar de barometer geeft 28 verkeersdoden minder aan in Vlaanderen. Als ook maar een paar van die 28 mensen gered zijn door de nieuwe beleidskeuzes, dan is het alle kritiek waard geweest', luidt het nog.

Ook de federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) spreekt van een positieve tendens, maar hij benadrukt dat het nog altijd beter moet. 'In de eerste 6 maanden van het jaar, zijn er nog bijna 24.000 mensen gewond geraakt of gedood in ons verkeer. Dat zijn er meer dan 130 per dag.'

De federale mobiliteitsminister hoopt dat de aangekondigde invoering van het alcoholslot, voor veroordeelde bestuurders die met minstens 1,8 promille alcohol promille achter het stuur gepakt werden, mee zal kunnen bijdragen tot de verdere daling. De minister hoopt dat die maatregel tegen eind dit jaar kan worden ingevoerd.