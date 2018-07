Aantal studenten met beperking in het hoger onderwijs sterk gestegen

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ingeborg Demeulemeester (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Wat de generatiestudenten betreft -studenten die zich voor het eerst inschrijven- is het aantal studenten met een beperking in het hoger onderwijs gestegen van 293 in het academiejaar 2012-2013 naar 408 in het academiejaar 2016-2017. Hun aandeel steeg daarmee van 0,96 procent naar 1,46 procent. Aan de universiteit werd een stijging geregistreerd van 87 (0,57 procent) tot 168 (0,85 procent).

Bij de niet-generatiestudenten was er in dezelfde periode een toename van 711 (0,70 procent) tot 1.014 (1,12 procent) in hogescholen en van 318 (0,46 procent) tot 573 (0,70 procent) aan universiteiten.

Ook het studierendement - dit wordt berekend door het aantal verworven studiepunten te delen door het aantal dat opgenomen werd - ging de voorbije jaren hoogte in. Bij de generatiestudenten werd in hogescholen een vooruitgang geregistreerd van 55 procent in 2012-2013 tot 63 procent in 2014-2015. In universiteiten was er een toename van 54 tot 62 procent. Bij de niet-generatiestudenten was er in de hogescholen een stagnatie van ongeveer 76 procent, terwijl er in de universiteit een groei was van 76 tot 83 procent.

N-VA-politica Ingeborg Demeulemeester reageert tevreden op de cijfers. 'Dat studenten met een beperking sneller hun weg naar ons Vlaams hoger onderwijs vinden, kan ik alleen maar toejuichen. Ik heb dan ook goede hoop dat deze evolutie zich voortzet', aldus Demeulemeester.