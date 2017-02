200.000 mensen kunnen niet bij een gewone arts terecht: 'Dit is een aanslag op de volksgezondheid'

'Dat steeds meer mensen het zonder medische zorg moeten stellen, is niet alleen een schande maar ook een aanslag op de volksgezondheid', zegt Tine Wyns, directeur bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk Noord-West-Vlaanderen. Een paar jaar geleden diende er zich in de Oostendse daklozenopvang bijvoorbeeld een man met longtuberculose aan. Gelukkig hield een huisarts er die dag gratis consultaties, anders had de dakloze tientallen mensen kunnen besmetten. In de vluchtelingenkampen van Calais en Duinkerke was er vorig jaar een uitbraak van mazelen, en ook in opvangcentra voor mensen zonder papieren duiken geregeld besmettelijke ziektes op. Dat komt niet alleen doordat velen van hen niet gevaccineerd zijn, maar ook omdat ze in onhygiënische omstandigheden moeten leven, ongezond eten en amper naar de dokter gaan. Lopen ze pakweg tuberculose of hersenvliesontsteking op, dan kan het een hele tijd duren voor dat wordt opgemerkt. Met alle gevolgen van dien.

