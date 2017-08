106 miljoen euro kindergeld naar het buitenland

De cijfers volgen uit het antwoord van minister Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). Tegenover 2014 steeg het bedrag met 5,7 procent. De grootste bedragen worden uitbetaald in Frankrijk (57 miljoen euro), Nederland (15,1 miljoen), Polen (12,2 miljoen), Roemenië (4,6 miljoen) en Spanje (2,7 miljoen).

Opvallend is de forse stijging van de Belgische kinderbijslag in Oost-Europese landen: +22 pct voor Polen, +141 pct voor Roemenië en +52 pct voor Bulgarije. België betaalt kinderbijslag voor buitenlandse kinderen van wie de vader in ons land werkt. Roemeense bouwvakkers of Poolse truckchauffeurs bijvoorbeeld, die bij een Belgisch bedrijf ingeschreven staan en wier echtgenote in eigen land niet werkt.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen merkt op dat de regeling ook in omgekeerde richting werkt en de balans ongeveer in evenwicht is. "Belgen die in Luxemburg, Nederland of Frankrijk werken, krijgen ook het kindergeld van die landen. In 2015 werd door die landen 94 miljoen uitgekeerd aan kinderen in België."