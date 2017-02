'Winterbanden verkorten de remweg en verlengen je leven'

Afgezien van de stevige winterprik midden januari en het voorbije weekend was Vlaanderen deze winter grotendeels sneeuwvrij. Vandaar de legitieme vraag of winterbanden in ons vlakke land een zinvolle investering zijn. In tegenstelling tot vele andere landen zijn winterbanden in België immers niet bij wet verplicht. Er bestaat bij mijn weten ook geen Belgisch Instituut of aanverwant agentschap dat onderzoek verricht naar de efficiëntie van autobanden in specifieke weersomstandigheden. Ook de consumentenorganisaties geven niet thuis. Wat de poort openzet voor eindeloze discussies over voor en tegen.

...