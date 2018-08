Seat experimenteert met lange vrachtwagens

De Spaanse constructeur Seat werkt sinds kort samen met transportbedrijf Grupo Sesé om het transport van Zaragoza naar het hoodkwartier in Martorell te verbeteren. Men maakt gebruik van een vrachtwagen die meer dan 30 meter lang is, waardoor de CO2-emissie per rit met 20% wordt gedrukt.

Het gaat om een combinatie van een trekker en twee aanhangwagens die niet alleen het verbruik van de trekker beperkt, maar ook de kostprijs van het transport daalt met een kwart. Het gespan wordt momenteel getest en het wordt ingezet op het snelwegtraject tussen Zaragoza en Martorell.

Dergelijke vrachtwagens worden overigens ook nog op andere plaatsen in Europa uitgeprobeerd. De twee trailers meten 13,6 meter en worden getrokken door een Scania trekker (eveneens een product van de Volkswagen groep). De combinatie is precies 31,7 meter lang. Dergelijk vormen van transport zijn niet alleen efficiënter op economisch en ecologisch vlak, ze beperken ook het aantal voertuigen op de weg. Mocht men de helft van de opleggers door dergelijke exemplaren kunnen vervangen, zou men het impact van wegtransport danig kunnen beperken.(Belga)