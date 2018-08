Ouders en kinderen rijden samen in "2 Generations Classic"-rally

Aarlen zal de uitvalsbasis worden voor deze erg bijzondere rally met klassieke wagens. Er worden ongeveer 76 teams verwacht voor deze derde editie die plaatsvindt gedurende het weekend van 25 en 26 augustus. Het volledige team van de "Seasunrally.Org" organisatie hebben een verfijnd roadbook uitgetekend dat de deelnemers van Belgisch Luxemburg, naar de Gaume en de Ardennen stuurt.

Het is een vernieuwende formule die uniek is in zijn genre. Deze regularity rally staat open voor teams die bestaan uit vader en zoon of dochter en moeder en vice versa. "Het principe om ouders en hun kinderen samen te brengen in dezelfde wagen tijdens een regelmatigheidsrally passen we al enkele jaren toe", weet Pierre Barré, de drijvende kracht achter deze ludieke rally. "Het is niet alleen in België vernieuwend, want het is zelfs een Europese première! Voor het derde jaar op rij krijgen we 70 voertuigen aan de start."

Er wordt een parcours van ruim 500 km voorzien, goed voor een rally die anderhalve dag duurt. Eén en ander wordt opgedeeld in drie etappes met 11 RT's (regelmatigheidsritten). De route werd minutieus uitgestippeld en voert door het hart van de Belgische en de Franse Ardennen. Het publiek kan heel wat fraaie wagens bekijken, want er is haast een rijdend museum te zien. Op zaterdagmorgen 25 augustus zijn ze te zien op de Leopoldplaats in Aarlen, rond de middag zijn ze in Rochehaut (landbouwmuseum). Zondagmorgen kan men de deelnemers zien op de tweede start op de Leopoldplaats in Aarlen. Zondagmiddag komen de klassiekers aan in de Golf van Naxelet in Moha. Meer info via www.seasunrally.org.(Belga)