Mythisch sportwagenmerk Alpine herleeft dankzij Renault

Begin december maakte het mythische Franse sportwagenmerk Alpine bekend dat kandidaat-kopers konden intekenen op de 'première édition' van de nieuwe Alpine die in de loop van dit jaar in Dieppe van de band zal lopen. De beperkte oplage van 1955 exemplaren was in geen tijd verkocht. De Alpine Vision is één van de blikvangers van Dream Cars 2017 tijdens het komende Autosalon van Brussel.