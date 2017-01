Leverings- en wachttijden voor auto worden langer

Tailormade, oftewel modellen op maat van de individuele klant. Dat is de nieuwe trend in de autowereld. Omzeggens alle constructeurs, dus ook de volumemerken, proberen maximaal in te spelen op de wensen van de individuele klant. Wie nu een Opel Karl koopt, kan als optie bijvoorbeeld een verwarmd stuurwiel bestellen. Vijf jaar geleden was dat ondenkbaar.

Maar omdat almaar meer mensen in de stad wonen, kiezen almaar mensen voor een compacte auto op voorwaarde dat die evenveel comfort en rijplezier biedt dan een limousine. Dat verplicht de constructeurs ertoe lange optielijsten te voorzien, wat er in de praktijk toe leidt dat geen enkele auto nog hetzelfde uitziet. Voor de bandwerkers in de autofabrieken betekent dat extra werk, voor de consument lange levertermijnen. In combinatie met productieplaatsen buiten Europa kunnen die snel hoog oplopen. Maar zelfs voor auto's die in Europa worden geproduceerd, bedragen die meerdere maanden. Voor een Volvo XC90 bedraagt de levertijd bijna twee jaar, voor de Ford RS één jaar en voor de Mercedes GLC 40 tot 44 weken. Wie straks met zijn nieuwe Fiat Spider op vakantie wil vertrekken, moet wachten tot na de zomer. Dat geldt overigens ook voor de Audi A3 Sportback e-tron en zelfs voor een Seat Ateca bedraagt de levertermijn 24 tot 32 weken.

6 weken levertijd gelden als normaal, maar wat is normaal? Lees daarom de kleine letters van uw koopovereenkomst goed na, want daarin zitten vaak clausules verscholen die het de merken mogelijk maken de overeengekomen aflevertermijn ongestraft te overschrijden.