Doek valt voor Fiat Punto

De FCA-groep wil voornamelijk inzetten op de merken Alfa Romeo en Jeep. De komst van SUV-modellen bij deze merken is hier niet vreemd aan. De groep wil maximaal profiteren van de populariteit van dergelijke modellen. Voor Fiat wil men vooral verder gaan met de 500 en de grotere 500 X-modellen. De geruchten gaan zelfs dat de recentere Tipo (die bestaat als sedan, vijfdeursversie én break) niet zal worden vervangen.

De Punto is een compact model in het B-segment en is in die zin een concurrent voor pakweg een Ford Fiësta, een Ranult Clio of een Opel Corsa. Het eerste exemplaar kwam in 1993 op de markt. In de loop der jaren werd de Punto omgedoopt tot Grande Punto en Punto Evo, maar sinds de laatste facelift (in 2012) kreeg hij weer kortweg 'Punto' op de achterklep. Sindsdien was hij ook leverbaar met de TwinAir tweecilinder benzinemotor die eerder in de 500 werd gelanceerd. Over de verschillende generaties heen werden meer dan 8,5 miljoen Punto's gebouwd. Hoewel de productie is gestopt, zullen er gedurende de komende maanden wellicht nog stockmodellen worden aangeboden.(Belga)