Het record van hoogspringer Eddy Annys is na 38 jaar nog altijd een WK-medaille waard

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Veertig jaar geleden, in augustus 1983, werd in Helsinki het allereerste WK atletiek georganiseerd. Bij de Belgische delegatie was Eddy Annys de voornaamste kandidaat op een medaille. De 24-jarige hoogspringer had drie weken ervoor, op het BK in Brussel, 2,34 meter gesprongen, amper drie centimeter minder dan het wereldrecord op naam van de Chinees Zhu Jianhua.

Annys kreeg er eind dat jaar de titel van Belgische Sportman van het Jaar voor. Hij noemt het nog altijd de ‘strafste sprong’ uit zijn carrière, omdat hij in werkelijkheid enkele centimeters hoger sprong dan 2,34 meter, mogelijk zelfs 2,40 meter. Overmoedig liet Annys daarna de lat op die magische grens van 2,40 meter leggen. Hij wilde geschiedenis schrijven, maar faalde op die hoogte, terwijl hij met twee centimeter minder wellicht een wereldrecord had gesprongen.

Op het daaropvolgende WK en ook op de Olympische Spelen van Los Angeles 1984 kon Annys nooit meer dat niveau halen: dertiende en elfde, met twee sprongen over amper 2,21 meter. Met zijn Belgisch record van 2,34 meter had hij op het WK goud en op de Spelen zilver veroverd. De reden voor dat falen: zijn brein blokkeerde omdat hij er te weinig in geloofde. ‘Ik miste dat laatste beetje gekheid’, zei hij daarover later.

Toch dreef zijn grote talent het jaar erna, op 26 mei 1985, weer boven. Niet toevallig op een kleine meeting in Gent, zonder veel toeschouwers, waardoor hij zonder druk over 2,36 meter ging. Dat was op dat moment de vierde beste sprong ooit. Vandaag, 38 jaar later, hebben slechts 38 atleten hoger gesprongen dan Annys op die meidag in 1985. Op het WK van 2022 had hij met zijn Belgisch record zelfs zilver behaald, weliswaar deels te verklaren door de stagnatie van het mondiale niveau in het hoogspringen.

Hoe sterk zijn 2,36 meter nog altijd is, blijkt ook uit de punten die World Athletics over alle nummers heen aan elke prestatie toekent. Annys’ record heeft een waarde van 1233 punten. Alleen de Belgische records van Nafi Thiam (gevestigd in 2017) en Tia Hellebaut (2008) op de zevenkamp en in het hoogspringen, en het marathonrecord van Bashir Abdi (2021) scoren nog beter.

Vandaag, op zijn 64e, is Annys veel trotser op de loopbaan die hij na zijn sportcarrière uitbouwde: bij uitzendgroep Randstad klom hij op tot managing director, met meer dan duizend werknemers onder hem. Al zullen atletiekfans hem vooral herinneren wegens zijn twee straffe recordsprongen.