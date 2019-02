Serge De Gheldere, stichter van de Klimaatzaak: 'Soms vraag ik me af of het allemaal de moeite is'

Serge de Gheldere richtte in 1999 Umwelt, later Futureproofed, op, een firma die zich heeft gespecialiseerd in ecodesign. Hij veranderde zijn focus toen Al Gore, maker van klimaatdocumentaire An Inconvenient Truth, hem als ambassadeur vroeg. De Gheldere kreeg zo toegang tot Gores presentatie om andere mensen te sensibiliseren. 'Dat heeft alles veranderd. Hij gaf aan dat CO2 en temperatuur mooi samen fluctueren en dat beide lijnen de laatste 150 jaar hoger uitkomen dan ooit. Ik dacht: als dat echt zo is, moet dat elke dag voorpaginanieuws zijn.'

De Gheldere is ook de voorzitter van vzw Klimaatzaak, die de verschillende Belgische regeringen juridisch wil dwingen om van het klimaat een prioriteit te maken. 'Als het niet lukt, beginnen we gewoon opnieuw. After the final no, there is a yes. Opgeven zit niet in mijn natuur', maakt hij zich sterk. 'Als ik vroeger zeurde over mijn huiswerk, zei mijn vader zaliger, een hartchirurg, dat we allemaal een soort staatsplicht hebben. Mocht de Klimaatzaak niet lukken, zou dat wel tekenend zijn: kiezen we dan echt om als land achterop te blijven? Dat zou heel ontmoetigend zijn.'

'Maar soms speel ik met de gedachte of dit nu allemaal echt de moeite is. Ik kan daar soms heel somber over zijn, in die mate dat ik denk: ik kan nu gewoon wat boeken schrijven, lezingen geven, af en toe tweeten en voor derest gaan kitesurfen. Maar gezien wat voor ons ligt, kun je vandaag niet aan de zijlijn blijven staan. If you're not part of the solution, you're part of the problem. '