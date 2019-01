Het idee van Stijn Van Hoestenberghe: 'Ik kweek een duurzame vissoort, de omegabaars'

'Ik werkte in de viskwekerij toen ik de kans kreeg om in 2009 aan de KU Leuven een doctoraat over het kweken van duurzame vis te schrijven. Alleen: ik ben geen academicus, daarvoor ben ik niet perfectionistisch genoeg. Ik wilde van in het begin dat mijn onderzoek tot iets als een spin-off zou leiden waarmee ik de wereld ook echt kon veranderen. Dat is gelukt. Langzaamaan ben ik tijdens mijn onderzoek terug de viskwekerij ingerold.

...