Zwitserse onderzoekers hebben het getal pi berekend tot maar liefst 62,8 miljard cijfers na de komma. Daarmee is het vorige record van 12,8 miljard cijfers gesneuveld.

Dat maakte de hogeschool Graubünden bekend.

De doelstelling van het project was niet om de cijferreeks exact te kennen, maar wel om ze te kunnen berekenen, schrijven de onderzoekers op hun website. Voor de berekening werd hardware gebruikt die bijvoorbeeld ook toegepast kan worden bij RNA-analyse, flow-simulaties of bij tekstanalyses.

Het getal pi, dat op school wordt aangeleerd als 3,14 of 3,14159 en de verhouding tussen de omtrek en diameter van een cirkel weergeeft, was al gekend bij de oude Grieken. Vroeger moest het getal met de hand worden berekend, een tijdrovende bezigheid. Maar tegenwoordig worden die berekeningen overgenomen door computers.

De Zwitserse onderzoekers hadden voor hun berekening 108 dagen nodig. De laatste gekende cijfers van pi zijn nu 7817924264.

