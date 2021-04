Zitten onze boeren binnenkort zonder bruikbare grond?

Volgens geograaf Amaury Frankl (UGent) is niet het goud of ijzer dat we uit de grond halen de meest waardevolle grondstof, maar wel de bodem zelf. Zonder het te beseffen zijn we al vele jaren van onze bodem aan het verliezen. Welke gevaren dat met zich meebrengt en hoe we dat kunnen oplossen, komt hij ons vertellen.