Natuurkundige en moraalfilosoof Stijn Bruers voorspelt dat superintelligente machines op een bepaald moment in ijltempo alle uitvindingen in onze plaats doen. Met alle gevolgen van dien.

'Stel dat er morgen een komeet inslaat waardoor de aarde jarenlang met wolken bedekt wordt en het zonlicht verdwenen is. Of dat we na een kernoorlog in een nucleaire winter belanden. Dan is er geen landbouw meer mogelijk en is de hele mensheid gedoemd om van de honger om te komen.'

...