Onderzoek in Japan toont aan dat notities maken op papier sneller doet onthouden dan nota's op tablet of smartphone. De unieke, complexe analoge schrijfwijze geeft hersenen waarschijnlijk meer details om het geheugen te activeren.

We gaan er vaak vanuit dat digitale apparaten onze efficiëntie verhogen, maar het onderzoek komt tot heel andere vaststellingen. Testpersonen die gebruik maakten van papier om nota's te nemen, konden zich veel sneller dingen herinneren dan wie een tablet of smartphone had gebruikt.

'In feite is papier geavanceerder en nuttiger in vergelijking met elektronische documenten, omdat het meer unieke informatie bevat, die een sterkere herinnering vastlegt', zegt Kuniyoshi Sakai, hoogleraar Neurowetenschappen aan de Universiteit van Tokio.

Nota's op papier bevatten meer complexe ruimtelijke informatie en zijn veel tastbaarder. Zelfs als er met een stylus op een tablet geschreven wordt, is er een verschil, want het schrift heeft geen vaste positie en verdwijnt als je de app sluit.

Hersenactiviteit

Voor de studie werd 48 testpersonen gevraagd om een conversatie te volgen waarin een agenda met afspraken werd besproken. De vrijwilligers moesten de afspraken vastleggen met pen en papier of in een kalender-app, al dan niet met een keyboard of stylus.

Na een uur kregen ze een aantal vragen om te testen hoeveel ze hadden onthouden van de oefening, terwijl hun hersenactiviteit gemonitord werd in een MRI-scanner.

De verschillen waren significant: gebruikers van pen en papier konden de vragen oplossen in 11 minuten. Tabletgebruikers deden er gemiddeld 14 en smartphonegebruikers gemiddeld 16 minuten over.

Uit de MRI-scans bleek dat papiergebruikers meer hersenactiviteit vertoonden in de gebieden die verband houden met taal en denkbeeldige visualisatie en in de hippocampus, een gebied waarvan bekend is dat het belangrijk is voor geheugen en navigatie.

Ruimtelijke herinneringen

'Onze boodschap: gebruik papieren notitieblokken voor informatie die je moet leren of onthouden', zegt Sakai.

'Digitale tools scrollen uniform omhoog en omlaag, en hebben gestandaardiseerde indeling van tekst- en afbeeldingsgrootte, zoals een webpagina', legt hij uit. 'Maar als je je een fysiek leerboek herinnert, kun je je ogen sluiten en je dat derde beeld op de linkerpagina visualiseren, en de aantekeningen die je er in de marge had bijgeschreven.'

Dergelijke toevoegingen gebruiken in digitale documenten, zoals markeren, onderstrepen, omcirkelen, pijlen tekenen, of kleurgecodeerde notities toevoegen, kan ook helpen om dingen te memoriseren, zeggen de onderzoekers.

Het onderzoek verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Behavioral Neuroscienc'.

