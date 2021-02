Het is nog te vroeg om het vaccin van AstraZeneca tegen covid-19 af te schrijven. Dat hebben experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag gezegd in een reactie op een nieuwe studie die mogelijk wijst op een beperkte doeltreffendheid van het vaccin. Er zijn meer data nodig.

Zondag meldde de krant Financial Times dat het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford mogelijk slechts een beperkte bescherming biedt tegen milde en gematigde ziekte veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Dat zou blijken uit de voorlopige resultaten van een kleinschalige studie bij meer dan 2.000 mensen. De studie kreeg nog geen peerreview. Of het vaccin wel beschermt tegen ernstige ziekte en hospitalisatie is nog niet geweten.

'Dit is duidelijk verontrustend nieuws', verklaarde WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persbriefing in Genève. Hij benadrukte tegelijk dat de studie gebaseerd is op een proef met een klein aantal, voornamelijk jonge, deelnemers. 'We moeten nu niet beginnen concluderen dat het vaccin helemaal niet werkt', vulde de hoofdwetenschapper van de WHO, Soumya Swaminathan aan. Het beschikbare bewijsmateriaal toont aan dat het vaccin het aantal overlijdens, hospitalisaties en ernstige ziektegevallen vermindert, voegde ze er nog aan toe. Volgens Swaminathan is er meer onderzoek nodig.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika heeft intussen zijn vaccinatiecampagne wel tijdelijk opgeschort. Bedoeling was om de komende dagen van start te gaan met een miljoen vaccins die zijn ontwikkeld door Oxford en AstraZeneca, maar dat gaat voorlopig niet door. Het land wil nu zelf ook de doeltreffendheid van het AstraZeneca-vaccin testen door het aan slechts 100.000 mensen te geven en vervolgens de ziekenhuisopnames te monitoren.

Het AstraZeneca-vaccin vormt de ruggengraat van de WHO-plannen om ook de inwoners van armere landen, die geen voorraden hebben kunnen reserveren bij de farmabedrijven, gevaccineerd te krijgen. Maandag boog een commissie van de WHO zich volgens Tedros over eventuele nieuwe richtlijnen voor het gebruik van de AstraZeneca-vaccins. De uitkomst van die gesprekken zou dinsdag worden besproken.

AstraZeneca liet al weten dat de studie waarvan sprake werd uitgevoerd bij 2.000 jonge en gezonde mensen en dat het bedrijf er vertrouwen in heeft dat het vaccin mensen wel beschermt tegen ernstige ziekte aangezien het neutraliserende antilichamen produceert die gelijkaardig zijn aan die van andere vaccins tegen het virus. (Belga)

Zondag meldde de krant Financial Times dat het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford mogelijk slechts een beperkte bescherming biedt tegen milde en gematigde ziekte veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Dat zou blijken uit de voorlopige resultaten van een kleinschalige studie bij meer dan 2.000 mensen. De studie kreeg nog geen peerreview. Of het vaccin wel beschermt tegen ernstige ziekte en hospitalisatie is nog niet geweten. 'Dit is duidelijk verontrustend nieuws', verklaarde WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persbriefing in Genève. Hij benadrukte tegelijk dat de studie gebaseerd is op een proef met een klein aantal, voornamelijk jonge, deelnemers. 'We moeten nu niet beginnen concluderen dat het vaccin helemaal niet werkt', vulde de hoofdwetenschapper van de WHO, Soumya Swaminathan aan. Het beschikbare bewijsmateriaal toont aan dat het vaccin het aantal overlijdens, hospitalisaties en ernstige ziektegevallen vermindert, voegde ze er nog aan toe. Volgens Swaminathan is er meer onderzoek nodig.Zuid-Afrika heeft intussen zijn vaccinatiecampagne wel tijdelijk opgeschort. Bedoeling was om de komende dagen van start te gaan met een miljoen vaccins die zijn ontwikkeld door Oxford en AstraZeneca, maar dat gaat voorlopig niet door. Het land wil nu zelf ook de doeltreffendheid van het AstraZeneca-vaccin testen door het aan slechts 100.000 mensen te geven en vervolgens de ziekenhuisopnames te monitoren. Het AstraZeneca-vaccin vormt de ruggengraat van de WHO-plannen om ook de inwoners van armere landen, die geen voorraden hebben kunnen reserveren bij de farmabedrijven, gevaccineerd te krijgen. Maandag boog een commissie van de WHO zich volgens Tedros over eventuele nieuwe richtlijnen voor het gebruik van de AstraZeneca-vaccins. De uitkomst van die gesprekken zou dinsdag worden besproken. AstraZeneca liet al weten dat de studie waarvan sprake werd uitgevoerd bij 2.000 jonge en gezonde mensen en dat het bedrijf er vertrouwen in heeft dat het vaccin mensen wel beschermt tegen ernstige ziekte aangezien het neutraliserende antilichamen produceert die gelijkaardig zijn aan die van andere vaccins tegen het virus. (Belga)