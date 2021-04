Wat Zegt De Wetenschap: Hoe gewelddadig is onze samenleving?

In 2019 werd een meisje van de fiets gesleurd en vermoord. Huiselijk geweld nam tijdens de coronacrisis alleen toe. Feminicide en seksueel geweld lijken schering en inslag. Er waren terreuraanslagen in Brussel en in Antwerpen woeden drugsoorlogen. Het lijkt of geweld overal is. Maar klopt dit idee? Is het geweld toegenomen tegenover vroeger? Is er in België meer geweld dan elders ter wereld? Wat zeggen de cijfers die in de media verschijnen echt? Leven we in een steeds gewelddadigere samenleving? Prof. dr. Margo De Koster (VUB & UGent) is als historisch criminologe de uitgelezen persoon om hierop te antwoorden.