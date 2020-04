Wat Zegt De Wetenschap: hebben we echt een tekort aan grondwater? (video)

Er zit te weinig water in onze Vlaamse bodem. Van 164 landen staat België op de 23e plaats in de categorie 'hoge waterschaarste'. Ook al regent het hier veel, al jarenlang zitten we in de zomer met problemen. Grondwaterexpert Marijke Huysmans neemt ons mee onder de (droge!) grond en vertelt hoe dit komt. Hebben we echt een tekort aan grondwater?