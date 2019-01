Was Leuven het Silicon Valley van de 16e eeuw?

Facebook, Google, Amazon: het zijn allemaal producten die ontwikkeld werden in Silicon Valley. Sinds de jaren '70 is Silicon Valley the place to be als het gaat over innovatie of technologie. In de zestiende eeuw was the place to be... Leuven. Daar kwam alle vernieuwing vandaan, daar moest je naartoe als je méé wilde zijn. Koenraad Van Cleempoel is kunsthistoricus aan de UHasselt en wijdde zijn doctoraat aan dit onderzoek.