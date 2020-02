Garnalen maken een krakend geluid en door de opwarming van de oceanen wordt dat kraken steeds luider. Dat kan vissen en sonarinstrumenten in de war brengen, zeggen wetenschappers.

Garnalen kunnen hun klauwtjes zeer snel openen en sluiten. Bij dat snelle sluiten ontstaat telkens een bubbel. 'Wanneer die bubbel implodeert, maakt dat een knappend geluid', zegt Aran Mooney, mariene bioloog bij het Woods Hole Oceanographic Institution in de VS.

Als grote aantallen garnalen dat tegelijk doen, hoor je een duidelijk gekraak (zie video onderaan).

Steeds sneller

Onderzoekers hebben in watertanks in het laboratorium vastgesteld dat het gekraak vaker voorkomt en luider wordt naarmate de watertemperatuur toeneemt. Door de opwarming gaan de garnalen hun klauwen steeds sneller openen en sluiten.

Dat doet het achtergrondgeluid van de oceanen toenemen en dat kan grote gevolgen hebben, zegt Mooney.

Sonar

Het kan onder meer schadelijk zijn voor vissen. 'We weten dat vissen geluid gebruiken om te communiceren', zegt Mooney. 'Vissen roepen elkaar, ze maken geluiden om partners aan te trekken en hun territorium te verdedigen. Als de zeeën luider worden, kan dat die communicatie beïnvloeden.'

Het kan ook de sonarinstrumenten van onderzeeërs en schepen in war de brengen. Militaire schepen gebruiken bijvoorbeeld sonar om naar mijnen te speuren. Vissersschepen vinden via de sonartechnologie scholen vissen.

Wetenschappers vermoeden dat de garnalen de knappende geluiden maken om te communiceren, hun territorium te verdedigen en prooien te vangen.

